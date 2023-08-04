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Marmaris’te denizdeki teknelerin çokluğu dikkat çekiyor

04.08.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizleri ve plajları ile dünyaca ünlü Muğla’nın Marmaris ilçe merkezinde halk plajının bulunduğu denizde milyonluk lüks yatların açıkta demir atması dikkat çekiyor.

Marmaris’te denizdeki teknelerin çokluğu dikkat çekiyor

Liman bağlama ücretlerinin yüksekliği ve Rodos yangını sebebi ile neredeyse Marmaris Körfezi’nde insandan çok tekne olması görenlerin dikkatini çekiyor.

Marmaris ilçe merkezindeki halk plajının karşısında demir atmış teknelerin yüzen insanlardan daha çok olduğu gözlemlenirken denizde vatandaşlar ile teknelerin arasına çekilmiş güvenlik halatları ile olabilecek kazalara karşı önlem alınıyor. Teknelerin bu kadar yakına bağlama sebeplerinden biri hem özel marinalarda hem de belediyeye ait marina bağlama fiyatlarında ki artış olduğu söylenirken botlarla şehir merkezine gelip gitmenin daha kolay olduğu belirtildi.

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