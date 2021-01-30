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Marmaris’te denizin rengi değişti

30.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan Marmaris, güne sağnak yağışla başladı.

Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan Marmaris, güne sağnak yağışla başladı. Yağışlarla birlikte dağlardan gelen çamurlu sular denizin rengini değiştirdi.
Marmaris Kaymakamlığı sel, su taşkını, baca tıkanması, çatı uçmasına karşı uyarılarda bulundu. İlçe merkezinde ve mahallelerde Belediye ve polis ekipleri sokakları gezerek durum kontrolleri yapıyor. Yağış etkisini tüm şehirde gösterirken derelerin getirdiği sel suları ile denizin rengi değişti. İlçe genelinde belediye ekipleri teyakkuzda beklerken yağışların devem edeceği belirtildi.

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