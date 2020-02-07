Marmaris’te depreme dayanıksız iki okul tahliye ediliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen iki okul için yıkım kararı verilmesinin ardından tahliye çalışmalarına başlandı.

Marmaris’e bağlı İçmeler Mahallesi’nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun Kodak Orta Okulu ve Kamil Acerer İlköğretim Okulu yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlköğretim Okulu’nda 12 ve Ortaöğretim bölümün ’de ise 10 sınıf olmak üzere 485 öğrenci, 28 öğretmenle eğitim-öğretim görmekte.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde belli bir yılın üzerindeki okul binalarında yaptırılan depreme dayanıklılık testi sonuçlarına göre “Depreme Dayanıklı Değildir“ raporu verilen İçmeler İnayet Coşkun Kodak - Kamil Acarer ilk ve ortaokulu binası hakkında taşınma kararı verildi.

Karara istinaden yıkım kararı verilen okul binaları önümüzdeki hafta boşaltılarak tahliye edilecek. Boşaltılan okulun öğrencileri aynı mahalledeki diğer okul binalarında eğitim öğrenime devam edecek.

