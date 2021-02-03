YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te esnafa destek devam edecek

Marmaris’te esnafa destek devam edecek

03.02.2021 13:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediye Meclisi’nde belediyeye ait taşınmazlardaki kiracılara destek için kapalı olanlardan kira alınmaması, açık olanlara ise çeşitli indirim ve ertelemelerin uygulanması kararı alındı.

Marmaris Belediye Meclisi’nde belediyeye ait taşınmazlardaki kiracılara destek için kapalı olanlardan kira alınmaması, açık olanlara ise çeşitli indirim ve ertelemelerin uygulanması kararı alındı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise turizm bölgelerinin aşılamada öncelik sıralamasına alınması çağrısını yineledi.
Marmaris Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumu önceki gün Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın başkanlık ettiği oturumda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnaflar için destek kararı alındı.
Oturumda yaptığı konuşmada Marmaris’teki korona virüs vakasında azalma yaşandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Oktay, “Daha önce de çağrıda bulunmuştum. Ama bir kez daha yinelemekte fayda görüyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan turizm bölgelerini aşılamada öncelik sıralamasında değerlendirmeye almasını talep ediyoruz. Çünkü turizm 50 sektörü etkiliyor. Özellikle dış pazar ağırlıklı çalışan yerlerin değerlendirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. İktidar partisinin meclis üyelerine de sesleniyorum. Lütfen bu talebi sizler de iletin. Çünkü bu önceliğin bölge, sektör ve ilçemiz adına olumlu sonuçları yansıyacaktır” dedi.
Mecliste yapılan görüşmelerde mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlarda bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre boyunca kira alınmaması kararının devamı yönünde yeni bir karar alındı. Ayrıca açık olmasına rağmen bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen belediye kiracılarına yüzde 50 indirim uygulanması veya talep edilmesi halinde gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süreyle borçlarının ertelenmesi ve süre sonunda da 3 taksitte ödenmesi karara bağlandı. Karar oybirliği ile alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:25
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Gonca Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Oda Başkanının duyarlılığı

Oda Başkanının duyarlılığı

Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı

Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı

MUSKİ ekipleri İzmir’de

MUSKİ ekipleri İzmir’de

40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar

40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.