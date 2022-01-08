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Marmaris'te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

08.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak su taşkınlarına ve denizin renginin değişmesine neden oldu.

İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde su taşkınları yaşandı. Birçok evin bahçesini su bastı. Dere kenarlarında yollarda küçük göçükler meydana geldi.

İçmeler Plajı'nda denizin rengi derelerden gelen yağmur suları nedeniyle kahverengiye dönüştü.

Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırarak trafiğin akışını sağladı.

Belediye ve itfaiye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.

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