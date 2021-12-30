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Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

30.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Çıldır Mahallesi sahilinde yelkenli bir yat karaya oturdu, Armutalan Mahallesi'nde ise bazı ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırdı.

Bozburun, Hisarönü, İçmeler, Armutalan, Çıldır ve Siteler mahallelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bozburun ve İçmeler mahallelerinde su taşkınları yaşandı.

Siteler, Uzunyalı ve İçmeler mahallelerinde denizin rengi, derelerden gelen yağmur suları nedeniyle değişti.

Belediye, İtfaiye ve Liman Başkanlığı ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 170,5 kilogram yağış düştü.

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