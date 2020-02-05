Marmaris’te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris’te, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlayan fırtınanın, akşam saatlerine doğru 90 kilometre hızına ulaşması tahmin ediliyor.

Marmaris ilçe merkezinde, aralıklı sağanak yağışın ardından öğle saatlerinde hızı 50 kilometre ile 70 kilometreleri bulan şiddetli rüzgar sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahil kesiminde bulunan işletmeler masa ve sandalyelerini toplayarak korunaklı hale getirdi. Tekne sahipleri ise, teknelerini bağladıkları halatları sağlama alarak geçen fırtınadaki gibi zor durumda kalmamak için önlem aldı. Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde 4’ü motosiklet olmak üzere toplam 5 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Şiddetli rüzgarı fırsat bilen sörfçüler, yine denizde ayaklarını yerden kesti. Sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengine döndü.

Meteoroloji yetkilileri, sağanakların 2 gün boyunca süreceğini, kuvvetli rüzgarında şiddetini arttırıp fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

