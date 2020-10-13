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Marmaris’te gerçekleşen Ralli Çevre duyarlılığında da tam not aldı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası‘na dahil Türkiye Rallisi, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından çevresel sürdürülebilirlik akreditasyonunda en üst seviye olan 3 yıldız kategorisine yükseldi.Organizasyon kapsamında sportif faaliyetlerde de çevreye duyarlılığı vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ‘Behave Ecofriendly-Çevre Bilinçli Eylem’ sloganıyla Sıfır Atık yönetimi ve Çevko işbirliği ile doğayı korumaya yönelik çok yönlü çalışma planları oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası‘na dahil Türkiye Rallisi, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından çevresel sürdürülebilirlik akreditasyonunda en üst seviye olan 3 yıldız kategorisine yükseldi.
Organizasyon kapsamında sportif faaliyetlerde de çevreye duyarlılığı vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ‘Behave Ecofriendly-Çevre Bilinçli Eylem’ sloganıyla Sıfır Atık yönetimi ve Çevko işbirliği ile doğayı korumaya yönelik çok yönlü çalışma planları oluşturuldu. Toplamda 707 kilometrekare alanı kapsayan etkinlikte alınan aksiyonlar ile saha çalışmaları FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu ile yurtdışından gelen bağımsız denetçilerden tam not almayı başardı.
Ralli merkezi, medya merkezi, servis alanı, yakıt ikmal bölgeleri ve etaplarda ilk kez görevlendirilen eko gözetmenler, görev tanımları ve kontrol listeleri ile çevre protokolüne uyulmasına destek oldular. FIA nezdinde yapılan denetlemede bu uygulamanın Dünya Ralli Şampiyonası organizasyonları için bir ‘referans noktası’ olabileceği vurgulandı.
TOSFED Başkan vekili Nisa Ersoy, büyük bir takım çalışması sonucunda elde edilen bu başarıdan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek “Organizasyon esnasında oluşan ekolojik ayak izinin çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarımız ve çevresel sürdürülebilirliği spora entegre etme çabalarımızın bölgesel otoriteler tarafından desteklenmesi ve uygulanabilir kılınması bu başarının kazanılmasında çok önemli” açıklamasını yaptı.

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