YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te girilmedik cadde kalmayacak

Marmaris’te girilmedik cadde kalmayacak

19.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris İnönü Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız” dedi.Marmaris Belediyesi, ilçenin yol, altyapı ve üstyapı sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor.

Marmaris İnönü Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız” dedi.
Marmaris Belediyesi, ilçenin yol, altyapı ve üstyapı sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Belediyenin İnönü Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız” dedi.
“Büyük projeler gerçekleştirildi”
Yaklaşık iki yıllık dönemde Bağlıiçi, Beldibi Atatürk Caddesi, Camiavlu mevki, Devlet Hastanesi etrafı, İsmet Kamil Öner Caddesi gibi büyük çaplı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Oktay, “Bunun yanı sıra yeni yol açma, asfaltlama, üst yapı yenileme gibi faaliyetlere devam ediyoruz. Hem Marmaris’i daha modern hale getirmek hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ilçe merkezinde gerekse köylerimizde bir plan çerçevesinde eksikleri gideriyoruz” ifadesini kullandı.
“Vatandaşlardan teşekkür”
İnönü Caddesi’nde başlayan 3 etap çalışmaları inceleyen Oktay daha sonra Yunus Nadi Caddesi’ne geçti. Bu sırada vatandaşlar da Oktay’a teşekkürlerini sundu. Evinin balkonundan seslenen bir vatandaş, “Yollarımız çok kötü durumdaydı. Şimdi çok güzel oluyor. Hepinize çok teşekkür ederiz, ellerinize sağlık” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:44
Öğle
13:25
İkindi
16:28
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Fethiye’de 500 bin Ada Çayı ve Kekik fidesi dağıtıldı

Fethiye’de 500 bin Ada Çayı ve Kekik fidesi dağıtıldı

Yediği bitki kökünden zehirlendiği iddia edilen iş adamı hayatını kaybetti

Yediği bitki kökünden zehirlendiği iddia edilen iş adamı hayatını kaybetti

Cennetkoy halk plajı olacak

Cennetkoy halk plajı olacak

Salgın sürecinde evden çıkmayan emekli öğretmen 4 kitap yazdı

Salgın sürecinde evden çıkmayan emekli öğretmen 4 kitap yazdı

“Ortaca’da masal evimiz” projesi hayata geçiyor

“Ortaca’da masal evimiz” projesi hayata geçiyor

Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan futbolu bıraktı

Ortaca Belediyespor kaptanı Semihcan Aslan futbolu bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.