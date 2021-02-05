YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te hafta sonu sahilde yürümek yasaklandı

Marmaris’te hafta sonu sahilde yürümek yasaklandı

05.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 17.00 ye kadar zaruri ihtiyaç ve evcil hayvanları dolaştırmak bahanesi ile sahil bantlarında kalabalık oluştuğu için ilçe hıfzıssıhha kurulundan yasak geldi.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha en son yaptıkları toplantı neticesinde; ‘’İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi kapsamında, 01 Aralık 2020 gün ve 120 no’lu karar ile kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanınmıştı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 17.00 ye kadar zaruri ihtiyaç ve evcil hayvanları dolaştırmak bahanesi ile sahil bantlarında kalabalık oluştuğu için ilçe hıfzıssıhha kurulundan yasak geldi.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha en son yaptıkları toplantı neticesinde; ‘’İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi kapsamında, 01 Aralık 2020 gün ve 120 no’lu karar ile kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanınmıştı. Gelinen aşamada; vatandaşlarımızın kısıtlama günlerinde evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gittikleri gerekçesiyle sahil bandında uzun yürüyüşler yaptıkları ve bu suretle alınmış olan kararın suiistimal edildiği gözlemlenmiş olup, bundan sonraki kısıtlama günlerinde bu alanda serbest bırakılan evcil hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidilip gelinmesini engellemek amacıyla, Netsel Marinadan başlayarak İçmeler Yat Limanına kadar olan sahil bandının yürüyüşe kapatılarak bu tür suiistimallere müsaade edilmemesine; Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması gerçekleştirilecektir’’ kararına varıldı.
Sahil bantlarındaki yürüyüş yasağı her hafta kısıtlama kapsamındaki günlerde olup diğer günler sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek tekrar açılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:37
Sabah
07:59
Öğle
13:26
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Selçuk Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Marmaris’te haritalandırma artık daha kolay

Marmaris’te haritalandırma artık daha kolay

Genel İş Genel Başkanından Başkan Gürün’e ziyaret

Genel İş Genel Başkanından Başkan Gürün’e ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.