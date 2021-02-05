YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te haritalandırma artık daha kolay

Marmaris’te haritalandırma artık daha kolay

05.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi haritalandırma, ölçümlendirme gibi konularda önemli bir adım attı.

Marmaris Belediyesi haritalandırma, ölçümlendirme gibi konularda önemli bir adım attı. Merkezi Ankara’da bulunan Geomatics Group ile işbirliği başlatılan çalışmada belediye binasına bir sabit istasyon konuşlandırıldı.
Marmaris Belediyesi ile Geomatics Group işbirliği ile önemli bir hizmetin ilk adımı atıldı. Haritalandırma, ölçeklendirme, parsel belirleme gibi noktalarda kullanılacak bir sabit istasyon belediye binasına yerleştirildi. Uydudan aldığı verileri yerdeki cihazlara yönlendiren bu istasyon sayesinde tüm haritalandırma, ölçüm cihazlarına yayın verilebilecek. Ayrıca çekimi az olan yerlerde daha çok verim sağlayacak bu cihaz imar planı, parsel belirleme, alan belirleme, yol yapımında sahanın taranması gibi bütün arazi işlerinde kullanılabilecek. Bu hizmetten belediyenin tüm harita ölçüm cihazlarına ilave olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ile cihazın kapsama alanındaki diğer kamu kurumları da faydalanacak.
Sistemin montajını gerçekleştirmek için Marmaris’e gelen Geomatics Group Müdürü Serdar Sancar ve İzmir Şube Müdürü Orhan Gelir, Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. Belediyelerle işbirliğinin önemine değinen yetkililer “Marmaris’le bu çalışmayı gerçekleştirmek bizim için çok önemli” diye konuştu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilçenin birçok noktasında imar çalışması yürütüldüğünü belirterek cihazın çok faydalı olacağını söyledi. Mehmet Oktay, katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Sürpriz doğum günü kutlamasıSürpriz doğum günü kutlaması
1/

Muğla Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:37
Sabah
07:59
Öğle
13:26
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Selçuk Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Muğla Türk Ocakları’ndan Şemdinli’ye yardım kolisi

Marmaris’te hafta sonu sahilde yürümek yasaklandı

Marmaris’te hafta sonu sahilde yürümek yasaklandı

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Genel İş Genel Başkanından Başkan Gürün’e ziyaret

Genel İş Genel Başkanından Başkan Gürün’e ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.