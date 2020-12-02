Marmaris’te içme suyu çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesinin İl genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlama kapsamında yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Marmaris İlçesi Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde hat çalışması başlatan ekiler bölgenin içme suyu sorununu ortadan kaldırıyor.

Bölgede 2 bin metre içme suyu hattı yenileniyor

Kızılyer mevkiindeki hatların kullanım ömrünü doldurmuş olması ve basınç sıkıntılarının meydana gelmesi nedeniyle harekete geçen MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hat yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarla birlikte hat üzerinde sık sık meydana gelen patlaklar nedeniyle yaşanan su kesintilerinin de önüne geçiliyor. Mahallenin içme suyunu sağlayan yaklaşık 2 bin metrelik içme suyu hattının 800 metresinin yenileme işlemi tamamlanırken kalan kısmın da kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

İçme suyu hattı olmayan bölgeye yeni hat

Ayrıca Kızılyer mevkiinde yaklaşık 500 metrelik yeni şebeke hattı yapılıyor. Bunun yanı sıra ekipler bölgede ki abone hatlarını özel mülkiyetten çıkarıp kamusal alana taşıyor. Böylelikle bölgede meydana gelebilecek herhangi bir arızaya ekiplerin müdahale etme hızı artarak olası bir su kesintisinin kısa sürede ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Marmaris Belediyesi parke çalışması başlatarak bölgenin al ve üst yapısı yenilenmiş olacak.

