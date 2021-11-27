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Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu

27.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te iki tekne fırtına nedeniyle karaya oturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesiyle bir yelkenli karaya oturdu, bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 62,6 kilometreyi buldu.

Fırtına yüzünden, Siteler Mahallesi'nde bir işletmeye ait iskelede bağlı 22 metrelik günübirlik tur teknesi, Adaköy Mahallesi'nde de bir yelkenli tekne karaya oturdu.

Birçok iş yerinin tenteleri zarar gördü. Yat limanında oluşan dalgaların işletmelere kadar ulaştığı görüldü.

Kemeraltı Mahallesi ve Datça Yolu'nda ise ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

İlçede sağanak nedeniyle derelerde oluşan çamurlu suyla, sahil boyunda denizin rengi kahverengiye döndü.

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