Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarla, ilçede kaçak yapılaşmayla mücadele sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Taşlıca Mahallesi'ne geldi.

Çalışmalar kapsamında, birinci derece doğal sit alanında imara aykırı olduğu belirlenen 12 ahşap ve betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

- 96 yapı 7 Aralık'tan itibaren yıkılacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AA muhabirine, kaçak yapılarla ilgili çalışmaların aralıksız ve tavizsiz sürdürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Bakan Kurum'un da hassasiyetle üzerinde durduğu imara aykırı yapıların yıkımlarının, hukuki süreçleri tamamlandıkça gerçekleştirildiğini belirten Özdil, "Özellikle korunan alanlarda kaçak yıkımlarla mücadele titizlikle yürütülüyor. Taşlıca'nın yanı sıra Söğüt, Selimiye ve Bozburun mahalleleri başta olmak üzere ilçede tespit edilen 96 kaçak yapının yasal süreçleri tamamlandı. 7 Aralık’tan itibaren yıkımları gerçekleştireceğiz." dedi.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmak üzere bütün ilçelerinde imara aykırı yapıların yıkıldığını anlatan Özdil, hukuki süreçlerinin tamamlanması beklenen yapıların da gelecek günlerde yıkılacağını kaydetti.

