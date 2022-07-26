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Marmaris'te İngiliz turist, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

26.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te İngiliz turist, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz turist tutuklandı.

İlçeye ailesiyle tatile gelen 51 yaşındaki Garry James H, iki gün önce düştüğü gerekçesiyle ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kafasına darbe alan turist, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Turistin ölümü ve oğlunun hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, turistin kaldığı otel ve civarındaki güvelik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, Garry James H'nin oğlu E.L.H'nin (22), babasına yolda yumruk attığı, babasının aldığı darbenin ardında yere düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.L.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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