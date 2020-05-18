YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te kaçak avcılara geçit yok

Marmaris’te kaçak avcılara geçit yok

MUĞLA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alan içerisine yaban keçisi avlamak için kurulan güme doğa koruma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi’ne bağlı ekipler av koruma faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alan içerisine yaban keçisi avlamak için kurulan güme doğa koruma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi’ne bağlı ekipler av koruma faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Marmaris Karasu Deresi mevkiinde kaçak avda kullanılan bir güme tespit edildi. Güme (avda kullanılması yasak mekan) etrafında ve içerisinde yapılan incelemede, mutfak tüpleri, giyecek ve yiyecek malzemeler, mutfak gereçleri, soba ve benzeri yaşam gereçleri olduğu görüldü. Ayrıca etrafta yapılan incelemede kaçak avcıların ormanlık alanı kirlettikleri de belirlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alana çok sayıda fotokapan kurulduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Muğla Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:49
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.