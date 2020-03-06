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Marmaris’te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 18:51 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan 2019-2020 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının Uygulanmasını ve Kadına Yönelik Şiddet için alınması gereken diğer tedbirlerin görüşüldüğü 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 10: 30 da Marmaris Öğretmenevinde toplantı yapıldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantı öncesinde Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılan sunumda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ilgili kurumların yapacağı çalışmaları içeren konular maddeler halinde katılımcılara aktarıldı.Gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetin toplumun en önemli sorunlarından biri olduğu ve bunun önüne geçilmesine yönelik çözüm planları konuşuldu.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ‘’ kadınlar toplumumuzun mihenk taşıdır, her türlü şiddete karşıyız kadınların korunmasına yönelik çalışmalar da toplumu bilinçlendirmek adına her türlü çalışma da bulunacağız’’dedi.Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan 2019-2020 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının Uygulanmasını ve Kadına Yönelik Şiddet için alınması gereken diğer tedbirlerin görüşüldüğü 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 10: 30 da Marmaris Öğretmenevinde toplantı yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılan sunumda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ilgili kurumların yapacağı çalışmaları içeren konular maddeler halinde katılımcılara aktarıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetin toplumun en önemli sorunlarından biri olduğu ve bunun önüne geçilmesine yönelik çözüm planları konuşuldu.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ‘’ kadınlar toplumumuzun mihenk taşıdır, her türlü şiddete karşıyız kadınların korunmasına yönelik çalışmalar da toplumu bilinçlendirmek adına her türlü çalışma da bulunacağız’’dedi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı. Toplantının devamında kurumların görev ve sorumlulukları, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alındı.
Toplantının devamında 6284 sayılı kanun kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirler maddeler halinde görüşülerek karara bağlandı.

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