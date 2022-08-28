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Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı

28.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamyon şoförü "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İstanbul'dan kamyonla getirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

34 DPJ 926 plakalı kapalı kasa kamyondan göçmenlerin indiğini gören ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 67 düzensiz göçmeni çevre sokaklarda yakaladı.

Kamyon sürücüsü A.A. (54) ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, nakliyecilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna "Hakan" isminde bir kişinin "Ege'ye pahalı nakliye" mesajı attığını, 50 bin lira karşılığında İstanbul'dan göçmenleri Marmaris'e bırakmak üzere anlaştıklarını, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nden aldığı göçmenleri Marmaris'te kendine söylenen konuma getirdiğini belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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