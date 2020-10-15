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Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist 7 saat sonra bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 15.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde tatil yapan Amerikalı turist yalnız çıktığı doğa gezisinden AKUT (arama kurtarma timi) ile döndü.

Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist 7 saat sonra bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde tatil yapan Amerikalı turist yalnız çıktığı doğa gezisinden AKUT (arama kurtarma timi) ile döndü. Doğa yürüyüşüne çıkarak kaybolan 27 yaşındaki Amerikalı Madison Jack Roland 7 saat süren arama çalışmasında sağlıklı halde bir tepenin üzerinde beklerken bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki ABD vatandaşı Madison Jack Roland, Marmaris İçmeler Mahallesi’nde iki gün önce bir otele yerleşerek 10 günlük tatile geldi. Amerikalı Roland dün saat 15.30 sıralarında kaldığı dört yıldızlı otelin arkasında bulunan sık ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Otel çalışanları turistin dönmemesi üzerine polise haber verdi. Otele gelen Marmaris Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede turistin arka tarafta bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Turistin dağlık alanda olması üzerine çağrılan AKUT Marmaris ekibi ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama sonunda Amerikalı Roland İçmeler Mahallesi, Gölenye Mevkii’ndeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. AKUT ekibi halat yardımı ile turistin tepeden inmesine yardımcı oldu. Sağlık durumu iyi olan Amerikalı turist, AKUT ekibiyle yürüyerek otele getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist 7 saat sonra bulundu

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