Marmaris'te kayıp ihbarı yapılan İngiliz turist bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan İngiliz uyruklu kadın turist, polis ekiplerince yamaçtaki merdivenlerde yatarken bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arkadaşının kayıp ihbarı yaptığı Rohanie Annaleen La G'nin (36) bulunması için çalışma başlattı.

İlçe genelinde arama çalışması yapan ekipler, kadın turisti İçmeler Mahallesi'nde sahile inen yamaçtaki merdivenlerde yatarken buldu.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.



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