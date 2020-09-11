Marmaris’te kısa film festivaline rekor başvuru

6. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, 1-4 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pandemi kurallarına göre gerçekleştirilecek festivalin ulusal yarışma bölümüne 553 film başvurarak yeni bir rekor kırıldı.

Geçtiğimiz yıl Marmaris Belediyesi bünyesine geçirilen Marmaris Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı. Pandemi önlemleri altında 1 - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde bu yıl 30 dakikayı aşmayan ulusal yarışma; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere dört ayrı dalda yapılacak. Ulusal liseler arası yarışma bölümünde ise her yıl olduğu gibi tek kategoride değerlendirme yapılacak olup, yine 30 dakikayı aşmayan, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarında filmler yarışacak.

6. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması ve Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın ana jüri üyeleri de belli oldu. Geçmiş festivallerde beş kişiden oluşan ulusal jüri üyelerinin sayısı, Kovid-19 salgınından dolayı üç kişiye düşürüldü. Bu sene ulusal ana jüri başkanlığını yönetmen Umut Aral üstlenirken, ana jürinin diğer üyeleri ülkemizin önemli aktörlerinden Ahmet Rıfat Şungar ve festivallerin aranan isimlerinden olan yönetmen Zeynep Ünal oldu.

“Rekor başvuru yapıldı”

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu sene uluslararası başvuruların kabul edilmediği festivalin ulusal yarışma bölümüne 553 film başvurarak yeni bir rekor kırıldı. Ön jürinin titiz çalışması sonucu 37’si Ulusal Kısa film Yarışması, 5’i Liselerarası Kısa Film Yarışması’nda yarışmak üzere toplam 42 film finalist listesine adını yazdırmayı başardı.

Festivalle ilgili kısa bir açıklama yapan Festival Direktörü Şeref Öztürk, “Birçok sektörün işleyişini olumsuz yönde etkileyen Kovid-19 salgınından maalesef ki sanat dünyası da derinden etkilenmiştir. Günden güne değişen şartlara uyum sağlayarak festivalimizi yapmak için elimizden geleni yapmaktayız” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sanata her zaman destek olduklarını belirterek, “Pandemi kurallarını ihmal etmeden festivali gerçekleştireceğiz. Bu yıl kısıtlı şartlarda gerçekleştirdiğimiz festivalimizi umarız seneye salgın sona ererse daha geniş katılımla hayata geçiririz” ifadesini kullandı.

