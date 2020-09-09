Marmaris’te kitapseverler edebiyatçılarla bir araya geliyor

Marmaris Atatürk Meydanı kitapseverleri ağırlıyor. Edebiyat Otobüsü’nde kitapların etkileyici dünyasına giren kitapseverler edebiyatçılarla da bir araya geliyor.

Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin organize ettiği Marmaris Kitap Günleri başladı. Kitap Günleri kapsamında Marmaris’e gelen ‘Edebiyat Otobüsü’ Atatürk Meydanı’nda kitapseverlerle buluştu.

13 Eylül’e kadar saat 15.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacak Edebiyat Otobüsü’nde birçok şair, yazar ve edebiyatçı da Marmarislilerle bir araya geliyor. Bu çerçevede 4 gün boyunca Levent İnan ‘Sakura Çiçeği’ kitabıyla kitapseverlerle buluşuyor. 9 Eylül akşamı da Sibel İnan’ın ‘Oyunbozan Bağırsak’ adlı kitabının imza günü düzenleniyor.

“Söyleşi düzenlenecek”

10-11 Eylül’de Cuma Raşit Öztürk ve Halim Yazıcı’nın imza günü gerçekleştirilecek. 12 Eylül Cumartesi günü ise ünlü şair Şükrü Erbaş ve yazar Barış İnce ‘Yazmanın İncelikleri’ isimli söyleşi gerçekleştirecek. Saat 21.00’da başlayacak söyleşinin ardından iki edebiyatçı kitaplarını imzalayacak. 13 Eylül Pazar günü de Otisabi çizgi karakteri ile tanınan Yılmaz Aslantürk, hayranlarıyla bir araya gelecek. Söyleşi saat 20.00’da başlayacak.

