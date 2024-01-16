YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te kumarhaneye çevrilen daireye baskın

Marmaris’te kumarhaneye çevrilen daireye baskın

16.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir binanın içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiğini tespit eden polis ekipleri yaptığı operasyonda kumar oynarken yakalanan ve oynatan kişilere 192 bin lira ceza yazarak yasal işlem başlattı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kumar ve yasadışı bahislere yönelik mücadelelerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde yaptıkları araştırmalarda Tepe Mahallesi’nde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını bilgisine ulaştı.

‘ALDIKLARI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BASKINI ENGELLEYEMEDİ’

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile dört yanı kameralar ile çevrilen ve baskına karşı güvenlik önlemleri aldıkları öğrenilen bahse konu olan adrese operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan 30 kişi ve oynatan kişileri yakalayarak cezai işlem uyguladı. Kumar oynayanlara toplamda 192 bin 750 lira para cezası kesilirken, kumar oynatan kişiler asayiş büro ekiplerince gözaltına alınmalarının ardından haklarında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan idari ve adli işlem başlatıldı.

Yasadışı kumar faaliyetleri ile ilgili ilçe genelinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulübede çıkan yangın korkuttuKulübede çıkan yangın korkuttu
Kars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduKars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi Gaziantep'te sürüyorŞanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi Gaziantep'te sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Salı

Okçu eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Saglik eczanesi
Milas
Gonca eczanesi
Mentese
Özgür eczanesi
Ula
Özcan eczanesi
Yatagan
Selin ecz. eczanesi
Kavaklidere
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.