Marmaris’te kumarhaneye çevrilen daireye baskın

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kumar ve yasadışı bahislere yönelik mücadelelerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde yaptıkları araştırmalarda Tepe Mahallesi’nde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını bilgisine ulaştı.

‘ALDIKLARI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BASKINI ENGELLEYEMEDİ’

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile dört yanı kameralar ile çevrilen ve baskına karşı güvenlik önlemleri aldıkları öğrenilen bahse konu olan adrese operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan 30 kişi ve oynatan kişileri yakalayarak cezai işlem uyguladı. Kumar oynayanlara toplamda 192 bin 750 lira para cezası kesilirken, kumar oynatan kişiler asayiş büro ekiplerince gözaltına alınmalarının ardından haklarında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan idari ve adli işlem başlatıldı.

Yasadışı kumar faaliyetleri ile ilgili ilçe genelinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

