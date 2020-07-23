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Marmaris’te kurban pazarında tokalaşmak yasak

MUĞLA HABERLERİ  | 23.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesinde Marmaris’te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Marmaris’te kurban pazarında tokalaşmak yasak

Kurban Bayramı öncesinde Marmaris’te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. Pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek kurban satışları pazarlık için tokalaşma olmayacak.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Yürütme Komisyonu kararlarını açıkladı. Toplantıda kurban satış noktası ve kesim yerleri belirlendi. Kurban satış yeri olarak Günnücek mevki belediye mezbahasının da yer aldığı saha belirlendi. Buna göre kurban satışları 27 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Kurban kesimleri için vatandaşlar Günnücek mevki Belediye Mezbahası ve İçmeler Mezbahasını kullanabilecek. Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim ücretlerinin büyükbaş için 385 TL, küçükbaş içinse 100 TL olduğunu açıkladı.
Ayrıca İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atığını kontrolsüz olarak bırakanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım düzenleneceği de kaydedildi.
Bu yıl Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Öte yandan vatandaşlar hayvan satış alanlarında uzun süre kalamayacak. Tokalaşma olmayacak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi için vatandaşlar sık sık uyarılacak.

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