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Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak

MUĞLA HABERLERİ  | 31.05.2020 15:41 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüse(KOVİD-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı 13 Mayıs’tan itibaren Marmaris ilçe hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre zorunlu hale getirildi.

Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak

Yeni tip Korona virüse(KOVİD-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı 13 Mayıs’tan itibaren Marmaris ilçe hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre zorunlu hale getirildi. Şehir içinde ve mahallerde sıkı kontroller yapılırken, maskesiz sokağa çıkanlara idari para cezaları kesiliyor.
1 Hazirandan itibaren seyahat kısıtlamasının kalkmasından doalyı Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma ve Polis kontrol noktalarında şehre giriş yapacak vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet el broşürü hazırlandı. Marmaris Kaymakamlığı tarafından hazırlanan broşürün üzerinde ‘’ Değerli misafirimiz, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 13 Mayıs2020 tarihinden itibaren ilçemizde maske takılması zorunludur.
Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında; 1593 sayılı Umumi hıfzıssıhha kanunun 282.maddesi gereğince 782 TL’ den 3 bin 180 TL’ye kadar, 5326 sayılı kabahatler kanununa göre ise 392 TL idari para cezasının tereddüt etmeden uygulanacağı bilgilerinize sunulur. Şahsınızın, sevdiklerinizin ve toplumun geleceği için, maskenizi takınız, sosyal mesafenizi koruyunuz, hijyen kurallarına uyunuz" denildi.

Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak

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