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Marmaris’te mazgallar kül tablasına dönmüş

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bir süre önce başlattıkları dere ve yağmursuyu kanalları temizliğine mazgal temizlikleri de eklendi.

Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bir süre önce başlattıkları dere ve yağmursuyu kanalları temizliğine mazgal temizlikleri de eklendi. Mazgalların içinden en çok sigara izmaritinin çıkması “Buralara kül tablası muamelesi yapılmış” dedirtti.
Marmaris Belediyesi, yağmur sularının sele dönüşmemesi için koordineli bir çalışmaya imza atıyor. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri ile MUSKİ’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla yaklaşan kış sezonu öncesi tüm dereler temizleniyor. Çalışmalar kapsamında kepçeler yardımıyla derelerdeki bitkilerin budanması ve tabanda oluşan toprak birikintilerinin temizlenmesi de sağlanıyor.
Yağışlarla birlikte yağmur sularının toplandığı ızgaralar ve kanallarda biriken kum, yaprak ve çamurlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla temizlenirken kırık ve sorunlu olan mazgallar ise yenileriyle değiştirildi. Çalışmalar sırasında en büyük sorunun vatandaşların attığı çöpler, özellikle de sigara izmaritleri olduğu gözlendi. Yetkililer vatandaşlardan mazgallara sigara atmamalarını istedi.

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