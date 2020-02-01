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Marmaris’te milyonluk kasa hırsızları yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 tatili fırsat bilen hırsızlar gözlerine kestirdikleri iki lüks villayı soydular.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 tatili fırsat bilen hırsızlar gözlerine kestirdikleri iki lüks villayı soydular. Tatil için şehir dışında olan ev sahipleri evlerine döndükleri de soyulmuş olduklarını anlayınca hemen polise başvurdu. Evlerin 2 hafta önce soyulduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen soygunlarda iki lüks villa da bulunan kasalardan birini açıp içindekileri alan ve diğer kasayı açamayınca yanlarında götüren 4 kişiden oluşan hırsızlık şüphelileri Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yakalandı.
Okulların tatile girmesini fırsat bilen soyguncuların girdikleri villalardan yaklaşık 1 milyon TL değerinde soygun yaptıkları belirtildi. 15 tatil için şehir dışında tatilde olan vatandaşlar evlerine geldiklerinde evlerin dağınık ve değerli eşyalarını tuttukları kasanın yerinde olmadığını görünce hemen polise başvurdu. Kasasında yaklaşık 250 bin Türk Lirası değerinde döviz, ziynet eşyaları ve pahalı marka saat olduğunu belirten mağdur aile polise başvurdu. İki mahallenin sokaklarından çevre güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Güvenlik kameralarında iki villanın çevresinde bulunan şüpheli iki kişinin yüz taramasına göre, şahısların kasa hırsızlığından sabıkası olduğu tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelilerin yerini tespit ederek takibe başladı. Ziynet eşyalarını Aydın ve Muğla’daki kuyumcularda satan hırsızlar güvenlik kameralarından tespit edildi.
İ.K. ve M.F.’nin kasa hırsızlığından çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenildi.
Hırsızların soygundan önce güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdiği görüntüler de güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan operasyonlar sonucu soygunlarla ilgili 30 yaşındaki M.F. 25 yaşındaki İ.K., ile 26 aşındaki E.A. ve 26 yaşındaki C.A. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden soygunların ifadeleri doğrultusunda yerinde açamadıkları için çaldıkları kasa da saklandığı yerde ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları 20 bin 600 adet özel pul koleksiyonu, 250 bin lira değerinde döviz, 50 bin dolar değerinde pahalı saatler, ziynet eşyaları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Hırsızların elinde bulunan ve satmak için pazarlık aşamasında oldukları pul koleksiyonun ABD, Kanada, İsveç ve Avrupa’nın 10 ülkesinden 30 yılda toplandığı ve piyasa değerinin de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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