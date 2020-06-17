Marmaris’te okullar sınav öncesi dezenfekte edildi

Marmaris Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak LGS sınavı öncesi ilçedeki okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Marmaris’teki okullar 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte edildi. Marmaris Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı okulda öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar ayrıntılı biçimde ilaçladı. Hem öğrenci ve görevlilerin sağlığını korumak hem de velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak için koruyucu önlemler kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmalarıyla okullar sınava hazır hale getirildi.

