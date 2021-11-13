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Marmaris'te orman yangınları çalıştayı başladı

13.11.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te orman yangınları çalıştayı başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının açılışı gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye ve Ahbap Derneği iş birliğiyle Armutalan Mahallesi'ndeki bir otelde başlayan çalıştayda, yeniliklere yönelik faydalı bir programa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Son yaşanılan büyük yangında 9 bin 52 hektarı ormanlık olmak üzere toplam 13 bin 600 hektar alanın yandığını aktaran Oktay, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla yangından sonra gerekenleri yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Eksiklikler olabileceğini, bunun da çalıştayla düzeltilebileceğini anlatan Oktay, "Buradan çıkacak sonuçlar bizler için oldukça önemli. Küllerinden nasıl doğulacağını bu çalıştayın sonucunda göreceğimizi umut ediyorum." dedi.

Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu da eğitimin ve bilimin önemli bir yer tuttuğuna inandıklarını, bunun için de bilim adamlarının kendilerine yol ve ışık olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan, Akdeniz Tipi Ekosistemler ve Tarihsel Gelişimi adlı sunum yaptı.

İki gün sürecek farklı konu başlıklarında 7 üniversitenin katkı verdiği sunumlarla başlayan çalıştayda, akademisyenler ve uzmanlar bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunacak.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Başkanlığı yetkilileri de orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadelede konusunda bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Katılımcılar yangın alanlarında incelemede bulunduktan sonra yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Çalıştay yarın yuvarlak masa toplantıları sonucunda bildiri açıklanmasıyla son bulacak.

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