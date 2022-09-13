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Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

13.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Sacit A. için hazırlanan iddianamede 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın başlattığı yangın sebebiyle 4392,5 hektar orman alanının yandığına yer verildi.

Sanık hakkında Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianamede, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savunmasında ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini ifade eden sanığın, suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Davanın ilk duruşması 9 Kasım'da görülecek.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Marmaris'teki yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

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