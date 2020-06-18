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Marmaris’te oteller kendini test edecek

MUĞLA HABERLERİ  | 18.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, normalleşme dönemiyle birlikte birçok noktada yeni düzenleme yapması gereken konaklama tesisleri için bir form yayınladı.

Marmaris’te oteller kendini test edecek

Marmaris Belediyesi, normalleşme dönemiyle birlikte birçok noktada yeni düzenleme yapması gereken konaklama tesisleri için bir form yayınladı. İşletmeler, bu formdaki sorulara verdikleri cevaplara göre yeni döneme hazır olup olmadıklarını kendileri test edebilecek.
Yeni normalleşme döneminde konaklama tesislerine yönelik eğitim çalıştayı düzenleyen Marmaris Belediyesi, işletmelere yardımcı olabilecek çalışmalara devam ediyor. Belediye bu kez de web sitesinden ‘Covid 19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme formu’ yayınladı. Marmaris Belediyesi’nin resmi internet sitesinin ‘duyurular’ kısmında yer alan ve bakanlığın belirlediği kriterlere göre yapılması gerekenlerin listelendiği formda, olası bir denetimde sorulacak sorular yer alıyor. Tesislerini pandemi kurallarına göre hazırlayan işletmeler, bu formdaki sorulara verdikleri cevaplara göre hazır olup olmadıklarını kendileri test edebilecek. Vereceği cevaplara göre eksik kaldığı noktaları düzenleme şansı yakalayan işletme bu sorunları giderdikten sonra gönül rahatlığı ile misafirlerini kabul edebilecek.
“Bakanlıklardan örnek alındı”
Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, TSE 13811 nolu Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası Sağlık ve Turizm Sektörleri uygulama örneklerine dayanılarak hazırlanan form, tüketicide oluşan Kovid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları aktarıyor.
Pandemiyle birlikte konaklama tesislerindeki şartların daha da önem kazandığını vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Biz de elimizden geldiğince sektöre destek vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200 sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda neler yapılması gerektiğini anlattık. Sitemizde yayınladığımız bu form da aslında onların kendilerini test etmelerini ve eksik noktaları varsa onları görmelerini sağlayacak. Bizler bir turizm kenti olan Marmaris’i güzel günlerine kavuşturmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Marmaris’te oteller kendini test edecek

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