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Marmaris’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ali T.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali T. yönetimindeki 16 BAM 48 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkiinde dereye uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir kişi ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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