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Marmaris'te özel güvenlik görevlileri içinde para bulunan çantayı sahibine ulaştırdı

31.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi özel güvenlik görevlileri, meydanda buldukları içinde para bulunan çantayı polis merkezine götürerek Rus sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Marmaris Belediyesinde çalışan Ercan Ayhan ve Turgay Aydoğan, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki gece nöbetleri sırasında sahipsiz bir çanta buldu.

Çantayı kamera kaydı yaparak açan görevliler, para, pasaport, kimlik ve kıyafetle karşılaştı.

Yaklaşık 50 bin liralık dövizin olduğu çanta, tutanak tutularak polis merkezine götürüldü.

Polislerin araştırması sonucu Rus turist Sergei Lunekla'ya ait olduğunu belirlenen çanta güvenlik görevlilerin yanında sahibine teslim edildi.

Çantayı teslim alan Lunekla, güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen güvenlik görevlilerini kutladı.

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Marmaris rus turist

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