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Marmaris’te sağanak yağışlar sorunsuz atlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Ege ve Akdeniz’de iki gün boyunca etkili olan sağanak yağış ve fırtına Marmaris’te sorunsuz atlatıldı.

Ege ve Akdeniz’de iki gün boyunca etkili olan sağanak yağış ve fırtına Marmaris’te sorunsuz atlatıldı. Belediyenin aldığı önlemler ve yağmur boyunca yaptığı çalışma sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadı.
Marmaris Belediyesi ilçede iki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuzdaydı. Yağmur mevsimi başlamadan tüm dereleri, kanalları ve mazgalları temizleyen belediye bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti. Metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağmurun yağdığı Marmaris’te ciddi bir sorun yaşanmadı.
Geçtiğimiz haftalarda kanalları ve dereleri temizleyen ekipler yağmur uyarısının yapılmasıyla mazgal kapaklarını açarak suyun daha kolay akmasını sağladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle daha rahat çalışma imkanı bulan ekipler tüm cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Yağışın arttığı Pazar akşamı ise ekipler sabaha kadar çalışmasını sürdürdü. Özellikle ağaçlardan dökülen yaprakların mazgalları tıkamaması için çaba gösteren ekipler yoğun yağmur ve fırtınaya rağmen çalışmasını sürdürdü.
Fırtına ve yağmur nedeniyle ilçede irili ufaklı 40 ağaç devrilmesi vakası yaşandı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler ayrıca devrilen ağaçlar nedeniyle meydana gelen yol kapanmalarına da müdahale etti. Ekipler ağaçları kaldırarak yolların açılmasını sağladı.
Yağmur mevsimi başlamadan önce dereler, kanallar ve mazgalları temizleyerek Marmaris’i kışa hazırladıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yapılan çalışmaları denetledi. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda çok büyük bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Oktay, tüm personele gayretleri dolayısıyla teşekkür etti. Sağanak sonrası ekipler özellikle sahillerde biriken çöpleri toplamaya başladı.

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