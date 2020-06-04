YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te sanal bahis operasyonu

Marmaris’te sanal bahis operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 04.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sanal bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda sanal bahis çetesine yardım ettiği ileri sürülen birisi görevde, emekli, ihraç ve açıkta olan 4 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütlü olarak sanal bahis oynatan çeteye yardım eden, lojistik destek veren kamu görevlilerine yönelik olarak operasyon düzenlendi.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma, soruşturmanın gizliliğini ihlal, tarihi eser kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma suçlarından birisi halen görevde, ikisi ihraç ve birisi emekli M.N.İ.

Marmaris’te sanal bahis operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sanal bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda sanal bahis çetesine yardım ettiği ileri sürülen birisi görevde, emekli, ihraç ve açıkta olan 4 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütlü olarak sanal bahis oynatan çeteye yardım eden, lojistik destek veren kamu görevlilerine yönelik olarak operasyon düzenlendi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma, soruşturmanın gizliliğini ihlal, tarihi eser kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma suçlarından birisi halen görevde, ikisi ihraç ve birisi emekli M.N.İ. M.Ö. ve A.K. ve birisi firar dört emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen 4 emniyet görevlisinden birisi yeni meslekten ihraç edilmiş polis memuru, birisi yakın zamanda emekliye ayrılmış polis memuru, birisi açıkta Emniyet Amiri ve birisi halen grevde olan 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak mevcutlu olarak, sorgulanmak üzere dosya savcısına çıkarıldı.
Firarda olan bir kişinin arama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Muğla Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:30
Yatsı
22:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bodrum'da balıkçı ağına iki köpek balığı takıldı

Bodrum'da balıkçı ağına iki köpek balığı takıldı

Ahu Hastanesi Yenilendi

Ahu Hastanesi Yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.