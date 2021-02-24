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Marmaris’te sıcak havayı gören sahile indi

24.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar sahile indi, güneşin tadını çıkardı.Marmaris’te sahiller ve sokaklar yerli yabancı vatandaşlar ile doldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar sahile indi, güneşin tadını çıkardı.
Marmaris’te sahiller ve sokaklar yerli yabancı vatandaşlar ile doldu. Denize girenler sandalyelerinde ya da plajda kumlara oturanlar güzel ve sıcak havanın tadını çıkardı. Termometrelerin 27 dereceye kadar çıktığı Marmaris’te çocuklar ve yerleşik yaşayan yabancılar denizin keyfini çıkardı.
1 yıl önce Marmaris’e yerleşen yabancı turistlerden Sofia Tets "Burası İngiltere’den daha güvenli ve korunaklı, yaklaşık 15 yıldır Türkiye’ye yılda en az üç kez tatile geliyorduk. Emekli olunca yerleşme kararı aldık. Hava çok güzel insanlar çok iyi" dedi.
İngiliz vatandaşı Poul Sendt ise "Daha önce bir çok kez tatile geldiğimiz Marmaris’e emekli olunca eşimle yerleştik. Torunlarım ve çocuklarım İngiltere de yaşıyor. Burada hayat hem daha güvenli hem de daha ucuz ‘’ şeklinde konuştu.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler ve İlçe Hıfzıssıhha ekipleri ise kalabalık olan sahilde dolaşarak vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı yaptı.

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