Marmaris’te sokakları limon ağaçları süsleyecek

Turunçgil kokulu bir Marmaris için parklara, kaldırımlara ve diğer peyzaj noktalarına meyve ağaçları diken Marmaris Belediyesi, yine benzer bir çalışmayı hayata geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Hatipirimi Mahallesi 186. Sokak’ta 17 adet limon ağacı toprakla buluşturuldu.

Tüm parklarda, kaldırımlarda ve peyzaj noktalarında limon, turunç, mandalina ve zeytin gibi meyve ağacı dikmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil “Marmaris’in yeşil dokusunu arttırırken daha çok meyve ağacı dikmeye özen gösteriyoruz. Umarız ağaçların en kısa sürede büyüyüp çocuklarımızın, mahalle yaşayanlarımızın bu ağaçlardan meyve topladığı günleri de göreceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız ağaçlara sahip çıkmaları ve onları korumaları” ifadelerini kullandı.

