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Marmaris’te temizlik ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

IHAAW160124-GEN/08-07-2020 - Marmaris’te temizlik ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor (Fotoğraflı) Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri yetki ve sorumluluğu içinde olsun ya da olmasın ilçenin dört bir yanında çalışıyor. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin de gelmesiyle yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Yetki ve sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde olan derelerle ilgili koku ve kirlilik şikayetleri üzerine Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları derelerde temizleme çalışması yaptı. “Onlarca alan temizleniyor” Yine aynı şekilde yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü gibi başka kurumlarda olduğu belirtilen, İçmeler Eski Köy Hizmetleri Kampı, Maliye Kampı, koylar, seyir tepeleri, piknik alanları, karayolları kenarları, orman alanları, Milli Park alanları gibi alanlarda periyodik olarak temizlik çalışması yapan Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, çevreyi temiz tutmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. “Amaç temiz Marmaris” Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Belediye olarak özellikle temizlik konusuna çok önem veriyoruz. (OD-Y) 08.07.2020 16:03:51 TSI NNNN

IHAAW160124-GEN/08-07-2020

- Marmaris’te temizlik ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl
MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri yetki ve sorumluluğu içinde olsun ya da olmasın ilçenin dört bir yanında çalışıyor. Belediye ekipleri derelerden ormana kadar onlarca alanı temizliyor.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin de gelmesiyle yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Turizmdeki canlanmayla beraber nüfus artışının yaşandığı ilçede ekipler 7/24 esasına göre çalışmaya başladı. Genel ilçe temizliğinin yanı sıra ekipler yetki ve sorumluluğu başka kurumlarda olan yerleri de temizledi.
Yetki ve sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde olan derelerle ilgili koku ve kirlilik şikayetleri üzerine Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları derelerde temizleme çalışması yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmada derelerin içi kepçelerle temizlendi ve yıkandı.
“Onlarca alan temizleniyor”
Yine aynı şekilde yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü gibi başka kurumlarda olduğu belirtilen, İçmeler Eski Köy Hizmetleri Kampı, Maliye Kampı, koylar, seyir tepeleri, piknik alanları, karayolları kenarları, orman alanları, Milli Park alanları gibi alanlarda periyodik olarak temizlik çalışması yapan Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, çevreyi temiz tutmak için elinden gelen gayreti gösteriyor.
“Amaç temiz Marmaris”
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Belediye olarak özellikle temizlik konusuna çok önem veriyoruz. Gelen şikayetleri sorumluluğu hangi kurumda olursa olsun anında değerlendirip çözüm yoluna gidiyoruz. Bu çerçevede sorumluluğu bizde olmamasına rağmen koylardan kamp alanlarına, yol kenarlarından seyir tepelerine kadar tüm ilçede periyodik olarak temizlik çalışması yapıyoruz. Biz temizlemekten yorulmuyoruz ancak vatandaşlarımızın da kirletmemek konusunda daha duyarlı olması bizi mutlu edecektir. Çünkü unutmayalım ki Marmaris bir dünya kenti ve hepimize emanet” ifadesini kullandı.

(OD-Y)

08.07.2020 16:03:51 TSI
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