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Marmaris’te termometreler 46 dereceyi gösterdi

MUĞLA HABERLERİ  | 17.05.2020 18:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde termometreler 46 dereceyi gösterdi. Mayıs ayında son yılların en sıcak günün yaşandığı ilçede denize girmenin yasak olması nedeniyle sahil ve caddeler bomboş kaldı.
Normal şartlarda Nisan ayından itibaren deniz sezonu açılan Marmaris’te Kovid-19 tedbirleri kapsamında polisn yoğun denetimleri nedeniyle kimse denize giremedi. Aşırı sıcak nedeniyle polis araçlarından megafon ile sık sık maske takılması, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıktığı sürede sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezlerinde şehir içinde ara sokaklarda sürekli devriye yaparak maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Sahil bandında ise motorize ekipler sık sık denize girmek isteyenleri engelledi. 25 yıldır Marmaris’te yaşadığını söyleyen bir vatandaş Mayıs ayında hiç bu kadar sıcak görmediğini belirtti.
Marmaris’te sıcakların Perşembe gününe kadar devam edeceği 21 Mayıs’tan sonra sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği belirtildi.

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