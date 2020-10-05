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Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 05.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde ticareti ve yurt dışına çıkışı yasak iki adet Rhesus cinsi maymun Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Marmaris Armutalan Mahallesinde CITES sözleşmesine göre ticareti yasak 2 adet Rhesus maymunu ile birlikte iki kişi yakalandı.

Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi

Marmaris ilçesinde ticareti ve yurt dışına çıkışı yasak iki adet Rhesus cinsi maymun Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Armutalan Mahallesinde CITES sözleşmesine göre ticareti yasak 2 adet Rhesus maymunu ile birlikte iki kişi yakalandı. Maymunlara el konulurken, iki kişi hakkında kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan haklarında idari para cezası kesildi.
Maymunlar Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, buradan da Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi

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