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Marmaris’te TOGG’a büyük ilgi

12.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Muğla’nın Marmaris ilçesine getirildi.

Türk bayrakları ve alkışlarla karşılayan vatandaşlar şoför koltuğuna oturmak ve fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
Tanıtım amacıyla Muğla’ya getirilen TOGG ilk olarak Bodrum, Milas ve Yatağan, Menteşe’den sonra Marmaris Atatürk Meydanı’na getirildi. Türk Bayrakları ve coşku ile karşılanan yerli otomobilin ön ve arka koltuklarına oturan, önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar gurur duyduklarını belirtti.

TOGG’un şoför koltuğuna oturup içini inceleyen Bilgisayar öğretmeni Turgut Emrah Ardıçoğlu, ‘’Göstergeler, dijital pano çok güzel, dışarıdan görünüşü çok alımlı, Türkiye için hayırlı olsun çok güzel bir araba yapılmış, çok konforlu bir de göstergelerin anlaşılır ve Türkçe olması çok güzel ‘’ şeklinde konuştu.

‘’LİGLERİ ATLAYIP SÜPER LİGE ÇIKMIŞ BİR OTOMOBİL’

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete binerek geldiği TOGG için ‘’Görüyorsunuz bizi kimsenin baktığı herkes TOGG’un etrafında her nereye giderse bir miting havası oluşturuyor. .Çok ciddi bir yoğun ilgi var tabii bu sevindirici bir şey. Vatandaşlarımızın Türk halkının özlediği bir şey. Kendi ürettikleri üstün bir teknolojiye yakından görebilmek onlara huzur ve mutluluk veriyor, bunu da görebiliyoruz. İşte dokunarak fotoğraf çektirerek paylaşım yapıyorlar. Ben tabii kullanma ve inceleme fırsatı elde ettim. Emsallerinin de biliyorum farklı markaların üst segment modelleri ile kıyaslandığında gerçekten birçok özellik o bahsettiğimiz araçlarda yok . TOGG çok daha üst düzey donanımlı adeta yeni kurulan bir futbol takımının direkt Süper Lig’de mücadele etmesi gibi bir şey, aradaki bütün ligleri atlayarak. Bu da tabii Türk mühendislerinin ve ülkemizin üstün teknolojisinin bir başarısı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Türklere bu gururu yaşattıkları için’’ diye konuştu.

TOGG’u inceleme fırsatı bulan kendisi de otomobil ekspertizi olan Onur Ünver araca profesyonel gözle baktığını belirterek ‘’ İncelemelerimi yaptım, tüm donanımlara sahip gerek güvenlik gerek mekanik gerek kaporta aksamı olmak üzere çok güzel. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu aracımızı milletimize kazandıran bütün mühendislerimize bu yolda bütün emek harcayan tüm görevlilere milletim adına Cumhur ittifakı adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

Vatandaşlar, TOGG’un önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

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