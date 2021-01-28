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Marmaris’te toplanan turunçlar vatandaşlara dağıtıldı

28.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Marmaris’in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar semt pazarlarında vatandaşlara dağıtıldı.

Marmaris’in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar semt pazarlarında vatandaşlara dağıtıldı. Yol yapımı devam eden caddelerdeki ağaçlardaki meyvelerin de toplandığını ve sonrasında başka noktalara nakledildiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu belediyemizin defalarca kez yaptığı bir işlem. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, ağaçlar asla zarar görmeyecek” dedi.
Turunç meyveleri bu yıl da Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekip tarafından toplanarak vatandaşlara dağıtıldı.
Geçtiğimiz yıl ilki yapılan çalışmada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki kaldırımlarda dikili olan ağaçlardaki meyveleri tek tek topladı. Ekipler ayrıca yol yapım çalışmaları nedeniyle başka yerlere nakli yapılan ağaçlardaki meyveleri de ekledi. Yaklaşık 200 kilogram turunç semt pazarlarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kabuğundan reçel yapılabilen ve salatalarda da kullanılabilen turunç meyvesine ilgi büyük oldu.
“Çürümesine izin vermedik”
Marmaris’in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da turunçların dallarda çürümesine izin vermedik. Toplayıp halkımıza dağıttık. Herkese afiyet olsun” diye konuştu.
“Halkımızın içi rahat olsun”
Oktay, “Öte yandan yol, kaldırım ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği İnönü Caddesi gibi yerlerde bulunan turunç ağaçlarımızdaki meyveleri de aldık. Belediyemizin ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarlarının kontrolünde budama yapıldıktan sonra başka bir yere naklini yaptık. Çalışmalar bittikten sonra tekrar yerine dikilecek. Belediye olarak yüzlerce kez yaptığımız bir işlem. Bu konuda bazı vatandaşlarımızın endişe yaşadığını görüyorum. Ancak hiç endişe etmesinler. Ağaçlar asla zarar görmeyecek” açıklamasını yaparak vatandaşların içinin rahat etmesini istedi.

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