Marmaris'te Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.