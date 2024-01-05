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Marmaris’te vatandaşlar halk ekmeğe yoğun ilgi gösteriyor

05.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Marmaris Belediyesi Halk Ekmek Büfelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, geçtiğimiz haftalarda ortalama 3 bin olan günlük satış miktarı 4 bine çıktı.

Marmaris’te vatandaşlar halk ekmeğe yoğun ilgi gösteriyor

Marmaris’te ekmeğin yeni yılla birlikte 10 lira olmasının ardından Marmaris Belediyesi’nin Halk Ekmek Büfeleri’ne ilgi daha da arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ekmek fiyatının 7.5 lira olduğu büfelerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortalama 3 bin olan günlük satış miktarı 4 bine çıktı.

Halkın talepleri doğrultusunda Marmaris’te ilk defa geçtiğimiz Ağustos ayında halk ekmek büfesi açılmıştı. Talebin ve ihtiyacın artması ile ikinci büfe de Beldibi Mahallesi’nde açıldı. Fırınlardan uygun fiyata alınan ekmeklerin piyasadan daha ucuza satıldığı büfelerde günlük olarak ortalama 3 bin adet ekmek satışı gerçekleşiyordu. Ancak yılbaşından hemen sonra Marmaris’te ekmeğe 2 lira zam yapıldı ve ilçede ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Bu durum bir adet ekmeğin 7.5 liraya satıldığı Halk Ekmek Büfelerine ilgiyi de arttırdı. Aradaki 2.5 liralık fark büfeler önünde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Pazartesi’den itibaren büfelerde günlük yaklaşık 4 bin adet ekmek satılmaya başlandı.

“HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle böyle bir ihtiyaç doğduğunu dile getiren Marmaris Belediye Başkanı Başkan Oktay, “Marmaris’te gerçekten böyle bir ihtiyaç doğabileceği aklımıza gelmezdi. Ama açtığımız iki büfede de ciddi oranda satış oluyor. Ekmeğe yapılan zammın ardından ilgi daha da arttı. Bizler de halkçı belediyecilik anlayışıyla yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da belediyenin hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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