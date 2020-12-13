YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor

Marmaris’te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 13.12.2020 12:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde aralıklı olarak yağan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.Marmaris’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebi ile trafikte yağmur kaynaklı sorun oluşmazken, caddelerde ve mahallelerde resmi ekipler ve belirlenen saatlerde alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar olduğu gözlemlendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde aralıklı olarak yağan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Marmaris’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebi ile trafikte yağmur kaynaklı sorun oluşmazken, caddelerde ve mahallelerde resmi ekipler ve belirlenen saatlerde alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar olduğu gözlemlendi. Yağmur sonrası Marmaris’te denizin bir kısmı kahverengine büründü. Meteoroloji verilerine göre son 24 saat içinde, Marmaris’e saatte 21 kilogram yağış düştü. Yağışların Pazartesi gününe kadar devam edeceği rüzgarın hızının yer yer artacağı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:06
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Daş Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.