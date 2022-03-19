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Marmaris'te yanan ormanlık alanlarda 300 bin fidan toprakla buluştu

19.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak: - "Marmaris'te 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Bölgemizde yanan 52 bin hektar ormanlık alanımızda çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel bir şekilde yürütüyoruz"

SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için yoğun bir fidan dikim çalışması yürütülüyor.

Yangının hemen ardından başlatılan zarar gören ağaçların kesilip sahadan çıkarılması çalışmaları devam ederken, kesim işlerinin tamamlandığı alanlarda toprak hazırlığı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Başta "Milli Ağaçlandırma Günü" olmak üzere eğitim, spor organizasyonları, kültür, sanat, turizm ve özel gün etkinlikleriyle, fidan dikimi toplumun her kesimini kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile gönüllüler, çocuklar ve bazen de ev hayvanlarını yanlarına alarak ağaçlandırma seferberliğine katkı veriyor.

Kasımda orman şehitleri hatıra ormanına 50 bin fidan dikildi. Sonrasında toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

- "Çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel şekilde yürütüyoruz"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, Marmaris'te yanan alanların yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çeşitli etkinliklerin yanında gönüllülerin de sürekli fidan dikimi yaptığını anlatan Yaprak, "Alanı yoğun bir şekilde yeşillendirmek için çaba sarf ediyoruz. Marmaris'te 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Orman şehidi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in hatıralarını fidanlarla yaşatıyoruz. Bölgemizde yanan 52 bin hektar ormanlık alanımızda çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan yangın, daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülmüştü. Yangınlar 60 bin hektarlık alanı etkilerken, 52 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

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