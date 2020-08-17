Marmaris’te Yelken yarışları tekrar strat verdi

Marmaris’te Yelken Klubü tarafından düzenlenen ve 12 yelkenlinin yarıştığı Loryma Cup yelken yarışları başladı. Yarışlara, Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Rusya ve Belarus’tan 96 yelkenci katıldı. Bugün sabah saatlerinde Marmaris Körfezi içinde başlayan yarışlar, rüzgarın durumuna göre Akşam saatlerinde Çiftlik koyunda son bulması bekleniyor.

İkinci gün yarışının başlangıç noktası Çiftlik olacak ve yarış Söğüt’te son bulacak. Üçüncü günün yarışı ise en zorlu ve en uzun rota olduğu için merak uyandırıyor. 200 millik yarış bir hayli çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Söğüt’ten başlayacak olan yarış Uzunca Ada - Datça, Çatal Adaları - Kalkan ve Peksimet Adası rotasında devam ederek Marmaris’te son bulacak.

Yarışma süresince yelkenciler bir yandan heyecanlı yarışlarda boy gösterirken, diğer yandan denizin ve doğanın keyfini sürüyor.

Yarış sonunda gerçekleştirilecek olan ödül töreninin pandemi dolayısıyla diğer yıllardan farklı olacağı belirtildi.

