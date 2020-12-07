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Marmaris’te yıkım gerginliği

MUĞLA HABERLERİ  | 07.12.2020 17:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imara aykırı kaçak bina ve bölümlerinin yakımı için başlattığı çalışmalar hız kazandı.Marmaris’in Söğüt, Selimiye ve Bozburun Mahallelerinde çok sayıda binanın yıkımı için ekipler sabah saatlerinde iş makineleri ile bölgeye geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imara aykırı kaçak bina ve bölümlerinin yakımı için başlattığı çalışmalar hız kazandı.
Marmaris’in Söğüt, Selimiye ve Bozburun Mahallelerinde çok sayıda binanın yıkımı için ekipler sabah saatlerinde iş makineleri ile bölgeye geldi. Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de güvenlik amacıyla tedbir aldığı yıkım öncesi Söğüt Mahallesinde mahalle sakinleri yıkımı yapılacak binanın önünde set kurdu.
Yıkım için Söğüt Mahallesine giden ekipler. 22. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in kaçak olan evinin üst katında yıkıma başladı. Söğüt’te bir başka binanın yıkımı için gelen ekiplere ise vatandaşlar binanın önünde set oluşturdu ve yıkımın ertelenmesini istediler. Yıkım yapılacak binanın sahibi arazinin dedesinden kaldığını, devletin orman ve hazine arazisine yapmadığını, dedesinden kalma araziye yaptığını ileri sürdü.
Yıkım ekipleri yağmurun başlaması nedeniyle yıkımı ileri bir tarihe erteledi.

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