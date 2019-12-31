YURTHABER
  4. Marmaris’te yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı

Marmaris’te yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı

MUĞLA HABERLERİ  | 31.12.2019 22:44 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Devlet Hastanesinde yatanları unutmadı.Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Devlet Hastanesinde yatanları unutmadı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı. Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Hastane Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı hastanede yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi ve yeni yıllarını kutladı.
Hastane de yatan hastalar karşılarında Kaymakam beyi görünce hem şaşırdılar hem de mutluluklarını gizleyemediler.
Kaymakam Aksoy yatan hastaları ziyaretinden sonra hastane de buluna nöbetçi personelinde yeni yılını kutlayarak hastaneden ayrıldı.

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendiHuzurevinde yılbaşı programı düzenlendi
Başkan Aras 2019’un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldiBaşkan Aras 2019’un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Muğla Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Selçuk Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Emekli Astsubay Cinayeti Zanlıları Hakim Karşısında

Emekli Astsubay Cinayeti Zanlıları Hakim Karşısında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.