Marmaris’te “Yöresel Ürün Günleri” başlıyor

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen firmaların ürünlerini tanıtarak satış yapacağı "Yöresel Ürün Günleri" Marmaris’te başlıyor.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Yöresel Ürün Günleri’ne ev sahipliği yapacak. 11 Eylül Cuma günü açılacak stantlar için meydanda hazırlıklar başladı. Hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek etkinlikte 81 ilden gelen yöresel ürünler tüketiciyle buluşacak. Yöresel ürünlerin hem tanıtılacağı hem de satışa sunulacağı stantlar 25 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da alana giderek son hazırlıkları denetledi. Alanın hazırlanırken sosyal mesafe kurallarına uygun olması noktasında talimatlarını yineleyen Oktay, “Kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına taviz verilmeyecek. Bu konuda tüm ekibimize gereken talimatı verdim. Ziyaret edecek vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.



