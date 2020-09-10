YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te “Yöresel Ürün Günleri” başlıyor

Marmaris’te “Yöresel Ürün Günleri” başlıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen firmaların ürünlerini tanıtarak satış yapacağı "Yöresel Ürün Günleri" Marmaris’te başlıyor.Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Yöresel Ürün Günleri’ne ev sahipliği yapacak.

Marmaris’te “Yöresel Ürün Günleri” başlıyor

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen firmaların ürünlerini tanıtarak satış yapacağı "Yöresel Ürün Günleri" Marmaris’te başlıyor.
Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Yöresel Ürün Günleri’ne ev sahipliği yapacak. 11 Eylül Cuma günü açılacak stantlar için meydanda hazırlıklar başladı. Hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek etkinlikte 81 ilden gelen yöresel ürünler tüketiciyle buluşacak. Yöresel ürünlerin hem tanıtılacağı hem de satışa sunulacağı stantlar 25 Eylül tarihine kadar açık kalacak.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da alana giderek son hazırlıkları denetledi. Alanın hazırlanırken sosyal mesafe kurallarına uygun olması noktasında talimatlarını yineleyen Oktay, “Kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına taviz verilmeyecek. Bu konuda tüm ekibimize gereken talimatı verdim. Ziyaret edecek vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Marmaris’te “Yöresel Ürün Günleri” başlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Söke’de otomobil şarampole uçtu
Söke’de otomobil şarampole uçtu

Muğla Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.